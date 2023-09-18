«Ванно-банные процедуры»: Юлия Ефременкова засняла сыновей-близнецов во время подготовки к долгожданным крестинам

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова поведет малышей в храм в этот понедельник, 18 сентября.

Двадцать второго сентября сыновьям-близнецам бывшей участницы «Дома-2» Юлии Ефременковой исполнится по году.

В канун этой даты Юлия Ефременкова решила окрестить малышей Кристиана и Даниэля. 18 сентября мальчики будут приобщены к православной вере.

Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге кадрами подготовки сыновей к таинству. Утро началось с водных процедур.

«У нас сборы полным ходом. У Даниэльки-карамельки ванно-банные процедуры», — поделилась Юлия Ефременкова.

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Второй малыш терпеливо ждал своей очереди в ванную и времени при этом зря не терял.

«Пока Кристианчик ждет своей очереди, решил разобраться с маминой маской для лица», — подписала кадр с другим близнецом Ефременкова.

Напомним, Юлия Ефременкова хотела покрестить сыновей еще зимой этого года. Но таинство по разным причинам все время откладывалось.

Один из сыновей-близнецов Юлии Ефременковой. Фото: соцсети

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