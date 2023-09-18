Очаровашка: мама Влада Кадони показала подросшую дочку Милану

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Напомним, Елена Голунова в очередной раз стала мамой в 53 года. Ее дочь Милана появилась на свет в октябре 2020 года. А примерно через год родился сын Елены Голуновой, Андрей. Всего же у ясновидящей пятеро детей: четыре сына и дочка.