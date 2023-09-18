Очаровашка: мама Влада Кадони показала подросшую дочку Милану

Мама Влада Кадони — Елена Голунова. Фото: соцсети

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова обожает своих поздних детей.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» и мама телеведущего Влада Кадони, Елена Голунова, периодически показывает своих маленьких наследников, дочку Милану и сына Андрея, поклонникам.

Ясновидящая на этот раз предстала на снимке вместе с Миланой, которой скоро исполнится три года. Поклонники умилились кадром Елены Голуновой с малышкой, заявив, что девочка просто очаровательна.

«Развитие, внимание, позитивные эмоции и прекрасное отношение — это то, что нужно нашим детям! Пусть так будет всегда!» — написала под фото Елена Голунова.

Елена Голунова с дочкой Миланой. Фото: соцсети

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Напомним, Елена Голунова в очередной раз стала мамой в 53 года. Ее дочь Милана появилась на свет в октябре 2020 года. А примерно через год родился сын Елены Голуновой, Андрей. Всего же у ясновидящей пятеро детей: четыре сына и дочка.

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