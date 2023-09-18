Каролина Севастьянова сверкнула пышным декольте на яхте: в отпуске можно все

Гимнастка Каролина Севастьянова совсем скоро сменит свой статус завидной невесты и впервые выйдет замуж. Она сказала «да» своему новому таинственному бойфренду, с которым встречается меньше года. К слову, с предыдущим избранником они были вместе 5 лет, и о свадьбе даже не намекали.

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Счастливая Каролина щедро делится своим настроением, а также фотографиями из отпуска, который провела с любимым на Капри. Снимки на яхте Севастьянова делала, позируя в парео из леопардовой ткани. Красиво расположившись на фоне закатного солнца, гимнастка продемонстрировала пышное декольте в бикини с пуш-ап.