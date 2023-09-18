Вот какой была первая жена-фигуристка Романа Костомарова: на их свадьбе веселилась Домнина – подруга невесты

Фигурист Роман Костомаров сегодня счастлив во втором браке с Оксаной Домниной. Они вместе с 2007 года, воспитывают двоих детей. Но мало кто знает, кем была первая супруга олимпийского чемпиона.

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Первый раз в загс Костомаров сходил в 2004 году, его избранницей стала фигуристка-одиночница Юлия Лаутова. Она коренная москвичка, но жила в те годы и тренировалась в Австрии, за которую выступала на международных турнирах.