Вот какой была первая жена-фигуристка Романа Костомарова: на их свадьбе веселилась Домнина – подруга невесты

Фигурист Роман Костомаров сегодня счастлив во втором браке с Оксаной Домниной. Они вместе с 2007 года, воспитывают двоих детей. Но мало кто знает, кем была первая супруга олимпийского чемпиона.
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Первый раз в загс Костомаров сходил в 2004 году, его избранницей стала фигуристка-одиночница Юлия Лаутова. Она коренная москвичка, но жила в те годы и тренировалась в Австрии, за которую выступала на международных турнирах.
Роман Костомаров и Юлия Лаутова. Фото: Global Look Press
С Костомаровым роман у Лаутовой был на расстоянии, поскольку Роман тренировался в США. Затем Юлия завершила карьеру и перебралась к бойфренду. В 2004 году сыграли пышную свадьбу, на которой веселилась подруга Юлии – фигуристка Оксана Домнина.
Но через три года Костомаров и Лаутова развелись, и Роман начал встречаться с Оксаной. Домнину тут же обвинили в якобы разрушении семьи. Особенно против новой пассии чемпиона была его мама Валентина Николаевна. Она считала, что это Оксана увела сына от первой жены. И целый год не воспринимала его новую избранницу, даже якобы отказывалась с ней общаться.