Роман Костомаров честно признался в своей зависимости: «Тренер чувствует, что тренировки не будет, перегарчик»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров пришел в студию шоу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой, чтобы рассказать свою историю. В этом году он находился на грани жизни и смерти, в результате многое пересмотрел.

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Костомаров признался, что долгое время имел пагубную привычку – выпивал. И его нетрезвые выходки разрушили отношения с гражданской – на тот момент – женой Оксаной Домниной, в 2013 году она ушла от него.

«Почти полгода мы жили порознь, а потом разобрались, в чем были причины разрыва. Но точно это не тот факт, что я не сделал предложение вовремя. На гастролях мог неадекватно себя повести под влиянием алкоголя. Она это очень не любила», - рассказал спортсмен.

Начались возлияния еще раньше, в период, когда Костомаров выступал с Татьяной Навкой на мировых стартах, в 2006 году стал олимпийским чемпионом в танцах на льду. Тренер фигуриста Александр Жулин в студии шоу признал, что тогда его подопечный не всегда соблюдал режим. И стал активно бороться с пагубным увлечением Костомарова.

«Ромка приходил на утреннюю тренировку в понедельник, скажем так, «после расслабления». Тренер чувствует, что тренировки не будет, перегарчик, а я там план на неделю уже составил. Я сказал — Ром, все, 100 долларов, потом 200 и так далее в геометрической прогрессии», - поведал Жулин.

В итоге Костомаров смог взять себя в руки тогда, когда штрафы достигли 800 долларов за нарушение.

Сегодня Костомаров учится заново выступать на льду, после того как ему ампутировали стопы. Также из-за осложнений он лишился кистей рук.