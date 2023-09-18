«Ты толстый, старый, нудный и противный»: Шуфутинский признался, из-за чего на самом деле так сильно похудел

Михаил Шуфутинский с женой Светланой. Фото: Global Look Press

Артист скинул почти 20 кг.

Легенда отечественной эстрады Михаил Шуфутинский недавно поразил публику своим преображением. Артист сильно похудел, скинув 18 кг, чем вызвал множество вопросов от людей. оказалось, это намеренная борьба с весом, к которой его жестко подтолкнула молодая жена.

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Шуфутинский с 2020 года женат на красавице-танцовщице Светлане Уразовой. Она моложе своего 75-летнего мужа почти на 30 лет. И ее слова в адрес мужа больно задели Михаила Захаровича.

«Она сказала: «Ты толстый, старый, нудный и противный», - рассказал Шуфутинский в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

И певец взялся за себя, не без помощи жены, разумеется. Она помогла ему пересмотреть полностью питание, теперь Шуфутинский не есть жирное, сахар и хлеб.

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