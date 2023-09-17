Маленькая воображуля: Саша Артемова показала дочь с новой прической каре после похода к стилисту (видео)

Дочери бывших участников «Дома-2» Саши Артемовой и Жени Кузина 19 сентября исполнится четыре года.
В канун дня рождения малышка впервые побывала в салоне красоты. Стилист обрезал длинные локоны дочери Саши Артемовой, сделав ей каре, а затем еще и укладку. Совсем как взрослой!
Саша Артемова поделилась в микроблоге кадрами из салона красоты. Звездная мама засняла весь процесс преображения маленькой воображули - от мытья головы до кривляния перед зеркалом с новой прической.
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«Наша самая первая стрижка у стилиста накануне четырехлетия. Дочь спокойно сидела, как взрослый человек и будто делали ей эту процедуру много раз, и даже ни разу не пошевелилась! Она очень хотела каре. И вы только посмотрите, как она довольна», - подписала кадры Саша Артемова.
Дочь Саши Артемовой и Жени Кузина. Фото: скрин соцсети