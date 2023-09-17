Маленькая воображуля: Саша Артемова показала дочь с новой прической каре после похода к стилисту (видео)

Дочери бывших участников «Дома-2» Саши Артемовой и Жени Кузина 19 сентября исполнится четыре года.

В канун дня рождения малышка впервые побывала в салоне красоты. Стилист обрезал длинные локоны дочери Саши Артемовой, сделав ей каре, а затем еще и укладку. Совсем как взрослой!

Саша Артемова поделилась в микроблоге кадрами из салона красоты. Звездная мама засняла весь процесс преображения маленькой воображули - от мытья головы до кривляния перед зеркалом с новой прической.

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