Засаленные волосы, на коже жирный блеск: как выглядит Таня Мусульбес, когда смывает макияж — совсем другое лицо

Татьяна Мусульбес, безусловно, одна из самых красивых бывших участниц «Дома-2». Зеленоглазая шатенка прекрасно знает свои самые сильные стороны и умело наносит макияж.
Но и без мейкапа Таня Мусульбес не боится представать на публике. Настолько она уверена в своей неотразимости.
В микроблоге Таня Мусульбес показала, как выглядит с ярким профессиональным макияжем, которым наносит себе сама, а затем предстала умытой.
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Разница заметна, совсем другое лицо. Без макияжа Таня Мусульбес выглядит не так агрессивно, как с ним. Она более милая. И даже кажущиеся сальными волосы и жирный блеск на коже не портят общее впечатление. Таня, безусловно, очень красивая девушка.
Таня Мусульбес с макияжем и без него. Фото: соцсети