Засаленные волосы, на коже жирный блеск: как выглядит Таня Мусульбес, когда смывает макияж — совсем другое лицо

Татьяна Мусульбес, безусловно, одна из самых красивых бывших участниц «Дома-2». Зеленоглазая шатенка прекрасно знает свои самые сильные стороны и умело наносит макияж.

Но и без мейкапа Таня Мусульбес не боится представать на публике. Настолько она уверена в своей неотразимости.

В микроблоге Таня Мусульбес показала, как выглядит с ярким профессиональным макияжем, которым наносит себе сама, а затем предстала умытой.

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