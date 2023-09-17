«Разминка перед шоу»: Роман Костомаров показал, как на протезах играет в футбол

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров восстанавливается после сложного периода в жизни.
После ампутации конечностей Роман Костомаров учится жить на протезах. В телеграм-канале спортсмен показал, что уже умеет лихо управляться с мячом.
Роман Костомаров поиграл в футбол с коллегами по ледовому шоу.
«Разминка перед шоу», - подписал видео Роман Костомаров.
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Поклонники восхитились мужеством Романа Костомарова, который каждый день находит в себе силы жить в новых реалиях.
Напомним, в минувшую субботу Роман Костомаров стал гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, во время которой признался, что ему было невероятно тяжело принять ситуацию.
«Надо признать, что это теперь навсегда. Чтобы ни делали, какие протезы ни ставили», - сказал Роман Костомаров.