«Разминка перед шоу»: Роман Костомаров показал, как на протезах играет в футбол

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров восстанавливается после сложного периода в жизни.

После ампутации конечностей Роман Костомаров учится жить на протезах. В телеграм-канале спортсмен показал, что уже умеет лихо управляться с мячом.

Роман Костомаров поиграл в футбол с коллегами по ледовому шоу.

«Разминка перед шоу», - подписал видео Роман Костомаров.

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