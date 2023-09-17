Сама хороша, а муж с потухшим взглядом: Ирина Агибалова поделилась снимком с супругом в годовщину свадьбы

Ирина Агибалова с мужем Юрием Васильевичем. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова отпраздновала 38-летие совместной жизни с Юрием Васильевичем на Кипре.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова отметила годовщину свадьбы с мужем Юрием Васильевичем. Уже 38 лет эта пара вместе.

День рождения своей семьи Ирина Агибалова и ее муж отметили на Кипре, ужином в одном из ресторанчиков. Ирина Агибалова поделилась селфи, на котором запечатлела и супруга.

«С 38-й годовщиной свадьбы нас», - подписала кадр Ирина Агибалова.

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Поклонники принялись поздравлять пару и делать комплименты Ирине Агибаловой, а Юрия Васильевича жалеть, как обычно, утверждая, что жена уделяет ему мало внимания.

«Вы очень хороши, но ваш муж с потухшим взглядом. Мало внимания», - высказались в Сети.

«Ошибаетесь. Он по жизни такой, с таким взглядом. Не любит он рестораны», - ответила в комментариях Ирина Агибалова.

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