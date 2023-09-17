Сама хороша, а муж с потухшим взглядом: Ирина Агибалова поделилась снимком с супругом в годовщину свадьбы

Поклонники принялись поздравлять пару и делать комплименты Ирине Агибаловой, а Юрия Васильевича жалеть, как обычно, утверждая, что жена уделяет ему мало внимания.

«Вы очень хороши, но ваш муж с потухшим взглядом. Мало внимания», - высказались в Сети.

«Ошибаетесь. Он по жизни такой, с таким взглядом. Не любит он рестораны», - ответила в комментариях Ирина Агибалова.