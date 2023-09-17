«Скоро станем родителями»: звезда «Холопа» Милош Бикович и его избранница ждут первенца

Милош Бикович и его избранница Ивана Малич. Фото: соцсети

Милош Бикович сообщил о беременности возлюбленной и попросил не беспокоить.

Актер Милош Бикович, звезда сериалов и фильма «Холоп» поделился прекрасной новостью с поклонниками. Он и его избранница Ивана Малич готовятся стать родителями.

Милош Бикович сделал акцент на том, что рассказать о беременности возлюбленной его заставили папарацци, которых он заметил рядом со своей персоной.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали»,

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Милош Бикович поблагодарил всех за теплые пожелания авансом и попросил не беспокоить его и его беременную избранницу.

Читайте также