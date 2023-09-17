«Скоро знакомство с родителями»: Антон Гусев воссоединился с избранницей Яной и улетел с ней на Мальдивы

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев, примерно месяц назад сообщивший поклонникам о разрыве с избранницей Яной, теперь как ни в чем не бывало, разместил совместное с ней фото.

Парочка нежно обнимается в аэропорту. И нет, это не встреча. Антон Гусев и его возлюбленная Яна вместе полетели отдыхать на Мальдивы.

И более того, Антон Гусев дал понять, что у них все более, чем серьезно. Пара готовится к новому этапу отношений - знакомству с родителями.

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