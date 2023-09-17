Меган Маркл расплакалась после гуляний принца Гарри по немецким ресторанам: не скромничал

15 сентября принц Гарри отпраздновал свое 39-летие в Дюссельдорфе. В компании жены Меган Маркл и с командой помощников он отправился в немецкий ресторан Im Goldenen Kessel.

Компания отпраздновала именины члена британской королевской семьи совсем не аристократически – с пивом и соответствующими закусками.

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Как говорят очевидцы, принц Гарри, Меган Маркл и гости отлично повеселилась, оставив щедрые чаевые официантам.

Однако уже на следующий день принц Гарри и его супруга прибыли на традиционные «Игры непобежденных» для участников войн.

Они мило общалась с соседями по трибуне, подбадривала игроков, а когда матч подошел к концу и началась церемония награждения, Меган Маркл расплакалась. На такое открытое проявление чувств со стороны герцогини Сассекской публика отреагировала бурными овациями.

Источник: hellomagrussia.ru