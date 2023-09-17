Голос из реанимации: последние новости об Игоре Николаеве

Певец Игорь Николаев перенес серьезную операцию на сердце. Поклонники переживали за любимого артиста, так как новости приходили тревожные: ситуация серьезная.

Однако врачи сделали все возможное - певцу и композитору стало легче. В воскресенье, 17 сентября, он сам сообщил о своем состоянии.

«Врачи-волшебники меня подлатали!» - заявил он.

Пока Николаев находится в реанимации, под наблюдением датчиков и врачей. Если все будет хорошо, то артиста переведут в палату.

Известно, что Николаеву требуется еще одна операция на сердце. Держим кулачки за вас!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».