Стало известно о возвращении Пугачевой в Россию: последний шанс

О возвращении Аллы Пугачевой из Израиля говорят много, однако до сих пор не до конца понятно, случится ли это когда-либо.

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Певица в самом начале известных событий говорила, что обязательно вернется домой, а детей отправит в школу. И действительно приехала, но очень быстро опять улетела за границу.

Старая приятельница Аллы Пугачевой астролог Тамара Глоба утверждает, что знаменитость все-таки не может без родины. И этот вопрос даже не стоит для нее. А то, что звезда наговорила гадостей в адрес неких соотечественников, обозвав их «холопами», то это, дескать, просто эмоциональный выплеск обиженного человека.