«Ножки-спички»: Ирина Пегова в шорта-бермудах сразила поклонников своими «растаявшими» формами

На этот раз Ирина приехала в Санкт-Петербург. Она в солнечный день решила устроить прогулку. Актриса облачилась в косуху и черные шорты-бермуды. Образ дополняли лоферы на толстой подошве. Она подчеркнула строи точеные ножки. Пегова была без макияжа, а волосы собрала в хвост.

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