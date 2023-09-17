«Ножки-спички»: Ирина Пегова в шорта-бермудах сразила поклонников своими «растаявшими» формами

Ирина Пегова снимается в кино большую часть своей жизни. Многие ее любят за роль в сериале «Акушерка». Несколько лет назад актриса похудела на пять килограммов, когда решила участвовать в «Ледниковом периоде». После проекта она решила продолжить работать над фигурой. Теперь артистка все чаще носить смелые платья и даже красуется в купальнике.
На этот раз Ирина приехала в Санкт-Петербург. Она в солнечный день решила устроить прогулку. Актриса облачилась в косуху и черные шорты-бермуды. Образ дополняли лоферы на толстой подошве. Она подчеркнула строи точеные ножки. Пегова была без макияжа, а волосы собрала в хвост.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что звезда стала еще стройнее. Многие решили, что ей пора остановиться. Но некоторые также подвергли критике ее образ. «Ой, не узнала», «Ножки-спички», «Ну что за горе-стилист у вас», «Ирочка! Вы — великолепны! Просто ангел», «Шикарная», «Ну тает на глазах», «Очень рельефные ножки стали», — прокомментировали пост подписчики.