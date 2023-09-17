Ани Лорак в эффектном платье с бахромой потрясла своими округлостями фигуры: «близняшки» не поместились в декольте

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. В свое время она ездила на «Евровидение», а поддерживал ее Филипп Киркоров. Певица в скором времени отметит свое 45-летие. Многие восхищаются тем, как выглядит брюнетка. Она занимается спортом, чтобы быть форме. А в прошлом году у звезды закрутился роман с тренером по йоге Исааком Виджараком. Теперь она чаще щеголяет в смелых нарядах.
На этот раз Лорак приехала с концертом в Турцию. Она подготовила яркий образ. Певица в гримерке покрасовалась в белом мини-платье с бахромой на юбке. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и позволил оголить загорелые ножки. Каролина (настоящее имя звезды, – Прим. ред.) стала зажигательно танцевать, виляя бедрами. При этом она засветила грудь в очень глубоком декольте.
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Поклонники лишились дара речи. Лорак также спела отрывок своего хита Shady Lady. Многие отметили, что она практически повторила свой образ из 2008 года. Певица получила сотни комплиментов.«Ох, вот это фигура», «Какое шикарное платье», «Просто статуэтка», «Ой, грудь так обнажена», «Наша зажигалочка», «Вот это красотка с голосом сирены», — стали писать в Сети.