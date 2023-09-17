Ани Лорак в эффектном платье с бахромой потрясла своими округлостями фигуры: «близняшки» не поместились в декольте

На этот раз Лорак приехала с концертом в Турцию. Она подготовила яркий образ. Певица в гримерке покрасовалась в белом мини-платье с бахромой на юбке. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и позволил оголить загорелые ножки. Каролина (настоящее имя звезды, – Прим. ред.) стала зажигательно танцевать, виляя бедрами. При этом она засветила грудь в очень глубоком декольте.

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