Постройневшая Анна Нетребко задрала ножку в мини-юбке, засветив сокровенное: народ ахнул

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она регулярно выступает на сцене. 18 сентября артистка отметит свое 52-летие. А накануне она выступила в одной из европейских стран. Певица играет леди Макбет в постановке. И на этот раз ей удалось удивить фанатов. Она устроила целую фотосессию за кулисами в очень смелом образе.
На кадрах Анна красовалась в черном платье-рубашке немецкой униформы из прошлого века. Она надела фуражку и выпрямила волосы. Необычный лук дополняли мерцающие мюли. Оперная дива козырнула постройневшими формами. Она задрала ногу, засветив сокровенное. Нетребко скрыла пол рубашкой мини-юбку.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как похудела звезды. Однако многие подвергли ее критике за наряд и провокационные фото. «Аня, держись! Ты же казачка! Мы тебя обожаем!», «Какие стройные ножки», «Ой, зачем такую позу принимать, все же видно», «Поведение как у подростка», «Это смотрится вульгарно», — стали писать в Сети.