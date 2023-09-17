Постройневшая Анна Нетребко задрала ножку в мини-юбке, засветив сокровенное: народ ахнул

На кадрах Анна красовалась в черном платье-рубашке немецкой униформы из прошлого века. Она надела фуражку и выпрямила волосы. Необычный лук дополняли мерцающие мюли. Оперная дива козырнула постройневшими формами. Она задрала ногу, засветив сокровенное. Нетребко скрыла пол рубашкой мини-юбку.

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