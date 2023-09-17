СМИ: умер муж Александры Пахмутовой, знаменитый поэт-песенник Николай Добронравов

Вскоре семье композитора стали выражать соболезнования. Одним из первых стал Николай Басков.

«И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, Синие московские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде….

Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова.. Вот этот третий куплет великой песни был всегда для меня «послесловием» драматургически и просто логически - здесь и эмоция и литературное завершение…..немного грустное.. Нас по прежнему ждут московские метели, но увы, без Добронравова… хотя, такие люди с нами навсегда», – заявил певец.