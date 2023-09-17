СМИ: умер муж Александры Пахмутовой, знаменитый поэт-песенник Николай Добронравов

16 сентября появилась информация, что умер знаменитый поэт-песенник Николай Добронравов. По данным «Экспресс газеты», он долго и тяжело болел. Однако пока никто из родных не подтвердил эту информацию. Примечательно, что в ноябре артист должен был отметить юбилей — 95-летие.
Вскоре семье композитора стали выражать соболезнования. Одним из первых стал Николай Басков.
«И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, Синие московские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде….
Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова.. Вот этот третий куплет великой песни был всегда для меня «послесловием» драматургически и просто логически - здесь и эмоция и литературное завершение…..немного грустное.. Нас по прежнему ждут московские метели, но увы, без Добронравова… хотя, такие люди с нами навсегда», – заявил певец.
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Напомним, что также Добронравов снимался в кино. Лишь потом он стал писать песни. Его женой стала Александра Пахмутова, с которой он познакомился в начале 50-х годов прошлого века. В 2006 году пара отмечала 50-летие совместной жизни. За свою карьеру Александра Николаевна написала около 400 песен, большинство из них в соавторстве с супругой.