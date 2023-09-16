Блузка сползает вниз, трусы торчат: Ани Лорак оголила свои прелести на пикантном фото

Ани Лорак уже давно стала известной персоной. Она продолжает выпускать песни и давать концерты. Артистка в 2022 году брала паузу. Она не только путешествовала с дочкой Софией от первого мужа. Певица встретила тренера по йоге Исаака Виджарака. Между ними возникла искра. Теперь она даже гастролирует вместе с молодым избранником. Звезда даже стала чаще публиковать смелые кадры.
На этот раз Лорак выложила фото, которое многих удивило. Она позировала в блузке, которая сползала с декольте. Певица также засветила брендовые трусы. Она красовалась с голым животом, похваставшись своими подтянутыми формами. Артистка при этом была с чалмой на голове и массивными сережками в ушах.
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Ани Лорак. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак в 44 года. Многие также отметили, что у нее фигура как у моделей. «Вау, вот это пресс», «Какая шикарная», «Роскошно выглядит», «Вот это формы», «Просто бесподобный образ», «Ох, какой лучок», «А вы в трусиках только? Юбку не видно», — стали писать подписчики.