Блузка сползает вниз, трусы торчат: Ани Лорак оголила свои прелести на пикантном фото

На этот раз Лорак выложила фото, которое многих удивило. Она позировала в блузке, которая сползала с декольте. Певица также засветила брендовые трусы. Она красовалась с голым животом, похваставшись своими подтянутыми формами. Артистка при этом была с чалмой на голове и массивными сережками в ушах.

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