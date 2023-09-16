Дала жару: Валя Карнавал в крохотном платье обнажила свои «сочные» выпуклостями фигуры — будоражущий вид

Валя Карнавал больше пяти лет назад стала известной. Она снимает ролики для соцсетей, которые набирают миллионы просмотров. Блогерша также стала записывать песни и выступать на сцене. Примечательно, что в 21 год она посещает фестивали и снимается в телевизионных шоу. Звезда в этом году постройнела и стала чаще щеголять в смелых нарядах.
На этот раз Валя поделилась новым видео. Она сняла клип на трек «Закончим». Блогерша предстала в крохотном платье с откровенным декольте и ботфортах. Она обнажила свои выпуклости фигуры прямо на улицах. Певица продемонстрировала упругую грудь во всей красе. Карнавал позировал у костра, не скрывая свои прелести.
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Поклонники признались, что звезда лишила их дара речи. Многие были впечатлены тем, как Валя преобразилась после расставания с Сашей Стоуном. «Вау, Валя, это такой новый уровень», «Огненная Валентина», «Вот это фигура», «Какая мамасита сочная», «Нет слов», «Это прям бомба», — стали писать в Сети.