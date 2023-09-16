Дала жару: Валя Карнавал в крохотном платье обнажила свои «сочные» выпуклостями фигуры — будоражущий вид

На этот раз Валя поделилась новым видео. Она сняла клип на трек «Закончим». Блогерша предстала в крохотном платье с откровенным декольте и ботфортах. Она обнажила свои выпуклости фигуры прямо на улицах. Певица продемонстрировала упругую грудь во всей красе. Карнавал позировал у костра, не скрывая свои прелести.

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