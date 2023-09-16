Дала жару: Валя Карнавал в крохотном платье обнажила свои «сочные» выпуклостями фигуры — будоражущий вид

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Блогерша поделилась кадрами, которые лишили поклонников дара речи.

Валя Карнавал больше пяти лет назад стала известной. Она снимает ролики для соцсетей, которые набирают миллионы просмотров. Блогерша также стала записывать песни и выступать на сцене. Примечательно, что в 21 год она посещает фестивали и снимается в телевизионных шоу. Звезда в этом году постройнела и стала чаще щеголять в смелых нарядах. 

На этот раз Валя поделилась новым видео. Она сняла клип на трек «Закончим». Блогерша предстала в крохотном платье с откровенным декольте и ботфортах. Она обнажила свои выпуклости фигуры прямо на улицах. Певица продемонстрировала упругую грудь во всей красе. Карнавал позировал у костра, не скрывая свои прелести. 

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Поклонники признались, что звезда лишила их дара речи. Многие были впечатлены тем, как Валя преобразилась после расставания с Сашей Стоуном. «Вау, Валя, это такой новый уровень», «Огненная Валентина», «Вот это фигура», «Какая мамасита сочная», «Нет слов», «Это прям бомба», — стали писать в Сети.

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