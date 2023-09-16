Эти вещи раскупают моментально: раскрыты три главных тренда осени 2023 года в одежде

Многие обрадуются, так как вещи в офисном стиле оказались на пике популярности. По словам эксперта, смело можно обращать внимание не только классической белой рубашке и черном пиджаке. Лучше попытаться по-новому осмотреть на привычный образ, поиграв с фасонами и тканями.

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Что касается цвета, то фуксия не теряет своей актуальности уже который год.Этот насыщенный розовый цвет подойдет тем дамам, которые хотят быть в центре внимания. Дизайнер заявила, что можно даже облачиться в фуксию с ног до головы — тогда точно девушка не останетесь незамеченной.

Наряды из кожи этой осенью в тренде. Речь идет про куртки, юбки, брюки и рубашки из кожи. Такие наряды всегда смотрятся стильно, а также прекрасно сочетаются с джинсовой тканью и трикотажем, сообщает «ВМ».