Эти вещи раскупают моментально: раскрыты три главных тренда осени 2023 года в одежде

Именно осенью многие женщины решают обновить гардероб. Однако важно правильно подбирать наряды, чтобы выглядеть модно. Дизайнер Наталья Шумиловская назвала три самых главных тренда этой осени. По ее словам, актуальная одежда оказалась очень разнообразной. Более того, она подойдет к любому стилю и случаю.
Многие обрадуются, так как вещи в офисном стиле оказались на пике популярности. По словам эксперта, смело можно обращать внимание не только классической белой рубашке и черном пиджаке. Лучше попытаться по-новому осмотреть на привычный образ, поиграв с фасонами и тканями.
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Что касается цвета, то фуксия не теряет своей актуальности уже который год.Этот насыщенный розовый цвет подойдет тем дамам, которые хотят быть в центре внимания. Дизайнер заявила, что можно даже облачиться в фуксию с ног до головы — тогда точно девушка не останетесь незамеченной.
Наряды из кожи этой осенью в тренде. Речь идет про куртки, юбки, брюки и рубашки из кожи. Такие наряды всегда смотрятся стильно, а также прекрасно сочетаются с джинсовой тканью и трикотажем, сообщает «ВМ».