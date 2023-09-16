«Она была рядом, ухаживала за мной»: Костомаров сделал дорогостоящий подарок Домниной в конце лета

Роман Костомаров уже давно стал фигуристом. Он много лет выступал на льду. Примечательно, что в этом году спортсмен заставил переживать за себя всю страну, когда попал в больницу. Врачи несколько месяцев пытались спасти его и смогли это сделать. Однако он лишился кистей рук и ступней. Ему потребовалась длительная реабилитация и помощь специалистов.
Своими переживаниями Костомаров поделился в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Он не стал утаивать, что у него наворачиваются слезы, когда он видит свои старые фото. Также фигуристу не нравится, когда его жалеют. При этом чемпион осознает, что случилось чудо, так как он жив.
Роман понимает, что это во многом произошло благодаря его жене Оксане Домниной. Она была с ним рядом в больнице всегда. Теперь фигуристка также помогает ему восстанавливаться.
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По словам Костомарова, когда он пришел в себя, то встал вопрос — как отблагодарить жену за все те полгода, что она была с ним в больнице.
«Рядом со мной все эти полгода была моя любимая, она была рядом, ухаживала за мной. Решил что в подарок будет автомобиль», — отметил он.
«В прошлом году думали как раз поменять», — вспомнила Оксана.
«И как после стольких лет удивлять, в ювелирку что ли опять ехать. И вот — поменяли машину», — с улыбкой заявил фигурист.
Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
К слову, Роман щедрый не только с женой. Он радует подарками свою маму Валентину Николаевну. Она пришла в студию и похвасталась драгоценностями. Более того, раньше фигурист покупал ей соболиные шубы, которые были очень модными, но стоили огромных денег.
А вот с детьми супруги стараются вести себя строго. Костомаров дает деньги только на карманные расходы. 12-летняя дочка Анастасия пожаловалась, что ее не пускают гулять с подружками. А вот сын Илья, которому семь лет, мечтает получить в подарок смартфон.
Роман Костомаров с дочкой. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»