«Она была рядом, ухаживала за мной»: Костомаров сделал дорогостоящий подарок Домниной в конце лета

Своими переживаниями Костомаров поделился в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Он не стал утаивать, что у него наворачиваются слезы, когда он видит свои старые фото. Также фигуристу не нравится, когда его жалеют. При этом чемпион осознает, что случилось чудо, так как он жив.

Роман понимает, что это во многом произошло благодаря его жене Оксане Домниной. Она была с ним рядом в больнице всегда. Теперь фигуристка также помогает ему восстанавливаться.

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По словам Костомарова, когда он пришел в себя, то встал вопрос — как отблагодарить жену за все те полгода, что она была с ним в больнице.