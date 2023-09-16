«Конечно, я был виноват»: Роман Костомаров раскрыл причину, почему от него ушла Оксана Домнина

По словам Романа, его первый брак с Юлией Лаутовой был сложным. Сначала они виделись три раза в год, так как он уехал в США. Потом фигуристка оставила карьеру и перебралась к нему в Америку. Более того, Юля сама предложила пожениться. Но уже спустя год совместной жизни Костомаров заметил, что все пошло не по той дорожке.

Он стал меньше внимания уделять жене, а потом заподозрил ее в изменах. После этого Роман и сам стал изменять. Его потянуло к подруже супруги Оксане Домниной.

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