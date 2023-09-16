«Конечно, я был виноват»: Роман Костомаров раскрыл причину, почему от него ушла Оксана Домнина

Роман Костомаров уже давно стал известным фигуристом. Однако в этом году он попал в больницу. Вся страна переживала за спортсмена. Он смог победить недуг. Однако олимпийский чемпион лишился кистей рук и стоп. Теперь он ходит на протезах. Рядом с ним находится жена Оксана Домнина. На этот раз они пришли в шоу «Секрет на миллион» и раскрыли подробности из своей жизни Лере Кудрявцевой.
По словам Романа, его первый брак с Юлией Лаутовой был сложным. Сначала они виделись три раза в год, так как он уехал в США. Потом фигуристка оставила карьеру и перебралась к нему в Америку. Более того, Юля сама предложила пожениться. Но уже спустя год совместной жизни Костомаров заметил, что все пошло не по той дорожке.
Он стал меньше внимания уделять жене, а потом заподозрил ее в изменах. После этого Роман и сам стал изменять. Его потянуло к подруже супруги Оксане Домниной.
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Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион».
В какой-то момент все интриги вскрылись из-за смс-сообщения, которое увидела Юлия. Дружба между подругами в этот миг закончилась. А вот Роман развелся и стал строить отношения с Домниной, но не спешил делать предложение руки и сердца. А в какой-то момент между ними начались терки, которые привели к кризису.
«У меня было очень много знакомых без брака и как-то нормально живут. Мне казалось, вот, ой как классно. У меня появились деньги, квартира, родилась дочка. Но, наверное, появлялись какие-то моменты разлада, споры, из-за которых были скандалы. И вот так этот котел закипел. И она ушла. Она ушла конкретно как бы не прячась, не в тихую. Не скрывая ничего», — признался фигурист.
Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
В итоге с октября 2013 до февраля 2014 года Оксана жила с другим мужчиной. Тогда она ушла к актеру Владимиру Яглычу, с которым выступала на проекте «Ледниковый период».
Сначала Костомаров был растерян, но потом решил вернуть жену. Он понял что все случившееся просто результат накопившихся разногласий.
«Мимолетная влюбленность очень яркое чувство, когда все что было до этого может накрыться пеленой. Но это чувство проходит и наступает реальность отношений. Неоднократно уговаривал Оксану, общался, пытался поговорить. Выяснял какие причины глобальные – почему так произошло.
Много причин услышал – конечно, я был виноват: мог повести себя неадекватно на гастролях под влиянием алкоголя, а Оксана это очень не любила... Не понимал как смириться с тем, что ее не будет в моей жизни. И я стану воскресным папой. Я простил ее. У нас было венчание, была свадьба, хотя внутри все свербело. Но прощение должно быть в человеке», – рассказал фигурист.
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
«Почти полгода мы жили порознь, а потом разобрались, в чем были причины разрыва. Но точно это не тот факт, что я не сделал предложение вовремя. Много чего слышал, что был виноват, под влиянием алкоголя мог себя неадекватно вести... Вот девочки вроде любят хулиганов, но в семье хулиган не нужен», — отметил он.
Теперь у пары двое детей. Они нашли настоящую гармонию.
«Кризис был, но я счастлива, что мы его прожили. Я очень благодарна Роману, что мы прошли этот путь», – сказала Домнина.