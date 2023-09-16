Первый брак Костомарова разрушила смс-ка: фигурист написал подруге жены — разгорелся скандал

Роман Костомаров в этом году был на грани жизни и смерти. Лишь недавно он снова смог ходить. Однако теперь у него протезы ступней. Также фигуристу ампутировали кисти рук. Только таким способом можно было спасти олимпийского чемпиона. В студии шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» он поблагодарил за поддержку свою жену Оксану Домнину.
Во время интервью Роман вспомнил, как жил в США и строил отношения с первой женой Юлией Лаутовой. Она тоже была фигуристкой, но завершила карьеру, чтобы строить домашний быт. В какой-то момент это и спровоцировало первую трещину в их отношениях. Более того, Костомаров заверяет, что женится не хотел, но начал хорошо зарабатывать, а следом Юля предложила сыграть свадьбу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
По иронии судьбы Оксана Домнина, нынешняя жена чемпиона, была подружкой невесты на его свадьбе Лаутовой. Фигуристки дружили. Костомаров вспомнил, что за первый год жизни с первой супругой в США все изменилось. Он стал мало времени уделять возлюбленной.
По словам спортсмена, в свою нынешнюю жену он влюбился «со второго взгляда». Роман начал общаться с Домниной и всего одна смс-ка, которую случайно прочитала Лаутова, стала причиной раздора между подругами.
«Наши телефоны в какой-то момент нас выдают. Юля прочитала смс, которую я написал Оксане. Их отношения после этого разладились. Первые чувства — это психоз, все палки полетели в ее сторону, но не в мою. Родители все с ее стороны обиделись», — рассказал Костомаров.
Тогда супруги еще жили вместе, но их любовь, как говорит Роман, разбил быт. Фигурист признался, что в какой-то момент на компьютере у Юли он заметил сообщение, которое позволило ему думать, что супруга ему не верна. В тот момент он внутренне себе позволил изменять и его потянуло к Домниной. И второй брак оказался более крепким.
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»