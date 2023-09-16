Первый брак Костомарова разрушила смс-ка: фигурист написал подруге жены — разгорелся скандал

По иронии судьбы Оксана Домнина, нынешняя жена чемпиона, была подружкой невесты на его свадьбе Лаутовой. Фигуристки дружили. Костомаров вспомнил, что за первый год жизни с первой супругой в США все изменилось. Он стал мало времени уделять возлюбленной.

По словам спортсмена, в свою нынешнюю жену он влюбился «со второго взгляда». Роман начал общаться с Домниной и всего одна смс-ка, которую случайно прочитала Лаутова, стала причиной раздора между подругами.

«Наши телефоны в какой-то момент нас выдают. Юля прочитала смс, которую я написал Оксане. Их отношения после этого разладились. Первые чувства — это психоз, все палки полетели в ее сторону, но не в мою. Родители все с ее стороны обиделись», — рассказал Костомаров.

Тогда супруги еще жили вместе, но их любовь, как говорит Роман, разбил быт. Фигурист признался, что в какой-то момент на компьютере у Юли он заметил сообщение, которое позволило ему думать, что супруга ему не верна. В тот момент он внутренне себе позволил изменять и его потянуло к Домниной. И второй брак оказался более крепким.