«Говорила: «Ты с ума сошел»: мама Костомаров невзлюбила Доминину, узнав об их романе

По словам Романа, первый брак с Юлией Лаутовой был непростым. Они сначала жили на две страны. Фигурист жил в США и лишь три раза в год прилетал в Москву. А потом начался быт, который испортил отношения. Юлия завершила карьеру, а вот Костомаров пропадал на тренировках. И в какой-то момент у него закрутился роман с Оксаной Домниной, которая в будущем стала его женой. Но на тот момент не обошлось без скандала.

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