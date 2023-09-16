«Говорила: «Ты с ума сошел»: мама Костомаров невзлюбила Доминину, узнав об их романе

Роман Костомаров для многих стал героем в этом году. Фигурист пережил ампутации рук и ног. Но лишь так врачи смогли спасти ему жизнь. Примечательно, что пока он лишь учится заново ходить. В интервью Лере Кудрявцевой фигурист признался, что едва сдерживает слезы, когда видит старые кадры, где он стоит на коньках. Однако также у него были большие перепитии в личной жизни.
По словам Романа, первый брак с Юлией Лаутовой был непростым. Они сначала жили на две страны. Фигурист жил в США и лишь три раза в год прилетал в Москву. А потом начался быт, который испортил отношения. Юлия завершила карьеру, а вот Костомаров пропадал на тренировках. И в какой-то момент у него закрутился роман с Оксаной Домниной, которая в будущем стала его женой. Но на тот момент не обошлось без скандала.
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Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
И в беседе с Кудрявцевой он признался, что его мама Валентина Николаевна невзлюбила Домнину. Она была шокирована, когда узнала про их роман. Ей было тяжело, так как женщина хорошо общалась с Лаутовой.
«Я маме говорил об этом. А она мне говорила: "Ты с ума сошел, ты идиот полный, так нельзя, как ты можешь!"» – поделился фигурист.
Но со временем их отношения наладились. Со своей свекровью Надеждой Аркадьевной не часто видится, но прекрасно с ней ладит. Однако во время шоу «Секрет на миллион» он не вспомнил, какого цвета у нее глаза, а также не ответил, что теща подарила им с Оксаной на свадьбу.
Мама Романа Костомарова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»