Роман Костомаров признался, что едва сдерживает слезы: «Без ног еще можно справиться. Но без рук»

Сначала Роман вспомнил, как жил в браке с Юлией Лаутовой. Он признался, что уехал в США и не виделся с возлюбленной месяцами. Также тысячи долларов уходили на телефонные звонки. Однако их брак дал трещину. Фигурист закрутил роман с Оксаной Домниной. В этом году на них выпало сложное испытание. Когда Костомаров вышел из больницы, жена стала ему во всем помогать.

Костомаров в студии признался, что чудом остался в живых. Но при этом он едва не расплакался, когда увидел себя на коньках на видео. По словам спортсмена, так теперь происходит всегда.

Он рассказал, что не может сдержать эмоций, когда смотрит видео, где заснят до болезни – примеряет коньки, парит по льду с партнершей.