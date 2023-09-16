Роман Костомаров признался, что едва сдерживает слезы: «Без ног еще можно справиться. Но без рук»

Роман Костомаров давно стал фигуристом. Он в 29 лет стал олимпийским чемпионом. А в этом году спортсмен столкнулся с большими проблемами. Он попал в больницу и едва не попрощался с жизнью. Примечательно, что врачи его спасли. Однако теперь Роман привыкает жизнь с ампутированными ступнями и кистями рук. На этот раз он решился впервые дать интервью после случившегося.
Сначала Роман вспомнил, как жил в браке с Юлией Лаутовой. Он признался, что уехал в США и не виделся с возлюбленной месяцами. Также тысячи долларов уходили на телефонные звонки. Однако их брак дал трещину. Фигурист закрутил роман с Оксаной Домниной. В этом году на них выпало сложное испытание. Когда Костомаров вышел из больницы, жена стала ему во всем помогать.
Костомаров в студии признался, что чудом остался в живых. Но при этом он едва не расплакался, когда увидел себя на коньках на видео. По словам спортсмена, так теперь происходит всегда.
Он рассказал, что не может сдержать эмоций, когда смотрит видео, где заснят до болезни – примеряет коньки, парит по льду с партнершей.
«Мне тяжело видеть себя на коньках. Тяжело очень. Когда я руку дома разбинтовываю, то имею возможность «полазить» в телефоне – полистать. И когда на экране выскочило видео, где мы в зале ставим новый номер с постановщиком Оксаной – слезы реально сами навернулись», - делится Костомаров.
Роман Костомаров и Татьяна Навка. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
«Вижу: что когда ноги и руки свои, как это все двигается, насколько человеческий организм был совершенен и насколько стал он не совершенен в данной моей ситуации. Что значит пока еще? Это навсегда.
Чтобы там не делали – это не заменит свои ноги. Что ног нет – еще ладно можно справиться. Самое ужасное – быть без рук... так как на них построен весь быт». При этом чемпион категоричен – не хочет, чтобы его жалели: «Как только меня начинают жалеть – я начинаю плакать», – поделился он.
Однако Роман отметил, что первое время ему было сложно даже голову от подушки оторвать. В студии был Александр Жулин, который раньше тренировал фигуриста.
«Татьяна Навка сказала по секрету, что Роме дают 2 процента, что он выживет. С того момента я ходил по церквям. И что сейчас он сидит живой — это чудо», – вспомнил Жулин.
Александр Жулин и Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»