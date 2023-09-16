«Я никогда не хотел жениться»: Костомаров вспомнил, как залезал в долги в США из-за первой жены

Роман Костомаров много лет выступал на льду. В том числе он катался с Татьяной Навкой. Одно время спортсмен жил в США. Но теперь он находится в Москве с женой Оксаной Доминой. Примечательно, что в этом году он провел почти 6 месяцев в больнице. Фигурист едва не умер, но врачи спасли ему жизнь. Однако ему ампутировали руки и ноги.
За лето Роман смог набрать вес. Также он научился заново ходить. На этот раз фигурист пришел к Лере Кудрявцевой. Он вспомнил, что в начале карьеры у него были отношения с Юлией Лаутовой. Однако спортсмен почти сразу уехал в США. Они виделись всего два или три раза в год. Костомаров признался, что при этом они много разговаривали по телефону и на «болтушки» он тратит огромные деньги.
«Я залезал в долги. Мог занимать по 1000 долларов. Благо были друзья фигуристы», – отметил чемпион.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Роман Костомаров. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Но это не помешало их чувствам. Потом Юлия отказалась продолжать карьеру. Она сидела дома, занималась бытом. А в это время Роман предпочел выступать на льду и большую часть времени проводил на тренировках. Предложение руки и сердца сделала Лаутова. Он признался, что согласился только потому, что уже стал хорошо зарабатывать.
«Я никогда не хотел женится, когда не стоишь на ногах, тем более заводить детей», – заявил он.
Примечательно, что в числе подружек невесты была Оксана Домнина, которая спустя годы станет женой фигуриста. А вот его союз с Юлией распался из-за простых бытовых проблем. После этого Костомаров стал ей изменять. С новой избранницей он до сих пор состоит в браке и растит детей: дочку Анастасию и сына Илью.