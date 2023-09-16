«Я никогда не хотел жениться»: Костомаров вспомнил, как залезал в долги в США из-за первой жены

За лето Роман смог набрать вес. Также он научился заново ходить. На этот раз фигурист пришел к Лере Кудрявцевой. Он вспомнил, что в начале карьеры у него были отношения с Юлией Лаутовой. Однако спортсмен почти сразу уехал в США. Они виделись всего два или три раза в год. Костомаров признался, что при этом они много разговаривали по телефону и на «болтушки» он тратит огромные деньги.

«Я залезал в долги. Мог занимать по 1000 долларов. Благо были друзья фигуристы», – отметил чемпион.

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