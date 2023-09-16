«Илюш, как мило! Просто восторг»: Арзамасова и Авербух устроили романтическую прогулку по Байкалу

На этот раз Лиза решила провести время с мужем. Они отправились на знаменитое озеро Байкал. Примечательно, что пара решила не просто отдохнуть, а посетить Экофестиваль. Поэтому актриса надела специальную форму и стала убирать пляж от мусора. Также поступил и Авербух. Вместе с другими волонтерами им удалось собрать 199 мешков мусора, пройдя 10 км берега.

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