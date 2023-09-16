«Илюш, как мило! Просто восторг»: Арзамасова и Авербух устроили романтическую прогулку по Байкалу

Лиза Арзамасова много лет снимается в кино. Она стала известной персоной еще в юном возрасте. А теперь актриса снялась в продолжении ситкома «Папины дочки». Примечательно, что за минувшие годы она практически не изменилась. Но артистка обрела счастье в личной жизни. Она состоит в браке с Ильей Авербухом. У них подрастает двухлетний сын Лев.
На этот раз Лиза решила провести время с мужем. Они отправились на знаменитое озеро Байкал. Примечательно, что пара решила не просто отдохнуть, а посетить Экофестиваль. Поэтому актриса надела специальную форму и стала убирать пляж от мусора. Также поступил и Авербух. Вместе с другими волонтерами им удалось собрать 199 мешков мусора, пройдя 10 км берега.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, что пара тратит время на поддержание экологии. А после нескольких часов труда Авербух прокатил жену на роскошном катере. Для них даже были приготовлены сладости и напитки.
«Илюш, как мило! Просто восторг», – заявила актриса.
Лиза наслаждалась красотами, а фигурист смог сесть за штурвал. Многие осыпали пару комплиментами. А вот сына с ними не было. По всей видимости, за ним приглядывают бабушки.