«Самая-самая, потому что моя»: Тимати показал фото своей подросшей дочки от Шишковой — взгляд от папы, а ноги от мамы

На этот раз Тимати решил выложить новые фото со своей старшей наследницей. Алиса, которой девять лет, примерила разные образы. Она непосредственно позировала, демонстрируя свои умения. Долгое время дочка артиста занимается танцами и катается на доске для серфинга. Поэтому она с легкостью встала на руки.

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