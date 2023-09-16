«Самая-самая, потому что моя»: Тимати показал фото своей подросшей дочки от Шишковой — взгляд от папы, а ноги от мамы

Тимати уже давно стал не только рэпером, но и известным бизнесменом. Его считают завидным холостяком. Примечательно, что у него есть дети: дочка Алиса от модели Алены Шишковой и сын Тимати от участницы конкурсов красоты Анастасии Решетовой. Свой женой он так никого и не сделал, но при этом всегда заботится о наследниках.
На этот раз Тимати решил выложить новые фото со своей старшей наследницей. Алиса, которой девять лет, примерила разные образы. Она непосредственно позировала, демонстрируя свои умения. Долгое время дочка артиста занимается танцами и катается на доске для серфинга. Поэтому она с легкостью встала на руки.
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Алиса Юнусова. Фото: соцсети звезды
«Самая лучшая, умная, красивая. Самая-самая, потому что моя», – написал Тимати.
Поклонники восхитились тем, как уже выросла Алиса. Многие также отметили, что она унаследовала лучшее от родителей. «Взгляд от папы, а ноги от мамы», «Вы столько вкладываете в Алису. Счастье родиться в такой семье», «Все фото просто отрыв башки. Тимур, она ваша, самая-самая, бесспорно! Но модельная внешность, чувство камеры, это от мамы», — заявили подписчики.
Алиса Юнусова. Фото: соцсети звезды