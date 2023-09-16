«Вместо лба был шар для боулинга»: Павел Воля ужаснулся тому, как выглядела Ольга Бузова в «Доме-2»

В студии были Ольга Бузова и Ксения Бородина. Раньше они вместе вели шоу, но потом поющая блондинка захотела покинуть проект. Вскоре их отношения стали напряженным.

«Но все хорошее в какой-то момент заканчивается, и начинается „ДОМ-2“. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий испанский стыд. Также хочется сказать этому проекту „спасибо“ за то, что он подарил Ольгу Бузову. Не знаю походящее ли слово „спасибо“, но что-то надо говорить в этом случае», – пошутил Воля.

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