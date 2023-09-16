«Вместо лба был шар для боулинга»: Павел Воля ужаснулся тому, как выглядела Ольга Бузова на «Доме-2»

«Дом-2» выходил в эфире телеканала ТНТ шестнадцать лет. Именно об этом проекте заговорил Павел Воля в новом выпуске Comedy Club. Он был посвящен крупному юбилею ТНТ — 25 лет. В зале собрались почти все звезды, которые участвовали в съемках шоу на телеканале, включая звезд телестройки. Воля вспомнил, что раньше проект был семейным. Там строили дома, а Николай Басков был ведущим.
В студии были Ольга Бузова и Ксения Бородина. Раньше они вместе вели шоу, но потом поющая блондинка захотела покинуть проект. Вскоре их отношения стали напряженным.
«Но все хорошее в какой-то момент заканчивается, и начинается "Дом-2". Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий испанский стыд. Также хочется сказать этому проекту „спасибо“ за то, что он подарил Ольгу Бузову. Не знаю подходящее ли слово „спасибо“, но что-то надо говорить в этом случае», – пошутил Воля.
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Павел Воля и Ольга Бузова. Фото: кадр из эфира Comedy Club
В студии показали архивные кадры, на которых предстала Бузова. Она была запечатлена на шоу «Дом-2». Тогда Ольга еще не пела и даже не строила карьеру. Она носила высветленные волосы, загорала в солярии и не умела маскировать изъяны с помощью макияжа.
«Просто натерлась блином и приехала. Барби сварили в луковой шелухе. Тогда еще у Ольги вместо лба был шар для боулинга. Посмотрите, это же дочь Аллегровой и Мигеля. На самом деле преимущество "Дома-2№ в том, что девочки приходили туда гадкими утятами, а теперь мы знаем этих прекрасных лебедей», – комментировал фото Павел.
Ольга Бузова. Фото: кадр из эфира ТНТ
В этот день досталось и другим ведущим. Комик заявил, что мужчинам на проекте повезло меньше. Он продемонстрировал отобранные снимки Николая Должанского, Венцеслава Венгржановского, Влада Кадони и других звезд реалити.
«Для парней "Дом-2" — яма. <…> Венцеслав — клещ под микроскопом. Он единственный, кого на проекте били женщины», — продолжал шутить Воля.
Но все же шоу получило признание коллег. ТНТ наградило проект статуэткой за самое большое количество оригинальных выпусков на канале. А вот за призом на сцену вышла Бородина, а не Бузова. Она произнесла речь, поблагодарив всех, кто участвовал в этом шоу.
«Вы сделали невероятно крутое и легендарное, когда убрали "Дом-2" из эфира. Спасибо!» — не сдержался Павел.