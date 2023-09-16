Бородина в тугих шортах и топике блеснула своими постройневшими формами: никакого нижнего белья — прелести на виду

На этот раз Бородина решила поделиться домашним фото. Она выложила кадры, на которых предстала в тугих шортах и топике. Телеведущая подчеркнула свои постройневшие формы. Она была без макияжа и отказалась от нижнего белья. Ксения блеснула своим декольте.

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