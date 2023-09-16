Бородина в тугих шортах и топике блеснула своими постройневшими формами: никакого нижнего белья — прелести на виду

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Примечательно, что ей удалось разбогатеть. Теперь телеведущая регулярно путешествует. Она также обеспечила квартирами своих дочек Марусю и Теону, которые ходят в школу. Примечательно, что сама Ксения после развода следит за фигурой. Она теперь регулярно занимается спортом.
На этот раз Бородина решила поделиться домашним фото. Она выложила кадры, на которых предстала в тугих шортах и топике. Телеведущая подчеркнула свои постройневшие формы. Она была без макияжа и отказалась от нижнего белья. Ксения блеснула своим декольте.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Другие посчитали, что она слишком старается и ее фигура теперь не такая привлекательная, как раньше. «Вечно вся в цацках», «Ой, а лицо тут прям селяночки», «Хороша фигура», «Теперь смотреть не на что», «Ну тут прям возраст на лицо», «Молодец, что следит за своим телом», — стали писать в Сети.