Фигуристка Саша Трусова рассталась с Марком Кондратюком и бросила тренировки: рассказала Татьяна Тарасова

Распалась одна из красивейших пар в фигурном катании. Появилась информация о том, что Александра Трусова и Марк Кондратюк больше не вместе.

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Поклонники фигуристки уже давно подозревали, что в ее отношениях с Марком творится что-то неладное. Однако сами спортсмены отмалчивались.

Ситуацию прояснила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она рассказала о том, что молодые люди уже расстались. Кроме того, Тарасова отметила, что Саша перестала тренироваться.

«Так, у них уже закончился роман. Насколько я знаю, они больше не состоят в отношениях. Она просто не тренируется, потому что уже что-то для себя решила, видимо, что не будет выступать», – сказала Татьяна Анатольевна.

Судя по всему, фигуристка решила изменить не только личную жизнь, но и профессиональные планы. Уже сейчас ясно, что Саша не будет выступать на стартующем чемпионате России. А как сложится ситуация в дальнейшем, пока неизвестно.

Источник: sovsport.ru