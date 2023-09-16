Выглядела ужасающе: Ирина Шейк с синяком под глазом и разбитым носом вышла на подиум в Лондоне

На этот раз Шейк появилась в Лондоне. Она приняла участие в показе весенне-летнего сезона Mowalola. Однако вид модели многих поразил. Модельер и певица нигерийского происхождения Мовалола Огунлеси известна своей тягой к фэшн-провокациям: без них не обошлось и теперь.

На подиум вышли подели с ранами и ссадинами. Ирина была с синяком под глазом и разбитым носом. При этом она дефилировала в эффектном платье серебристого цвета с надписью. Наряд подчеркнул ее изящные формы.

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