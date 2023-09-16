Выглядела ужасающе: Ирина Шейк с синяком под глазом и разбитым носом вышла на подиум в Лондоне

Ирина Шейк уже давно прославилась на весь мир. Она стала известной персоной благодаря индустрии моды. И даже в свои 37 лет она продолжает участвовать в модных показах и фотосессиях. В этом году российская красавица не раз представала в провокационных образах. Примечательно, что она также дразнит поклонников, то проводят отпуск с экс-возлюбленным Брэди Купером, то приезжая домой к Тому Брэди.
На этот раз Шейк появилась в Лондоне. Она приняла участие в показе весенне-летнего сезона Mowalola. Однако вид модели многих поразил. Модельер и певица нигерийского происхождения Мовалола Огунлеси известна своей тягой к фэшн-провокациям: без них не обошлось и теперь.
На подиум вышли подели с ранами и ссадинами. Ирина была с синяком под глазом и разбитым носом. При этом она дефилировала в эффектном платье серебристого цвета с надписью. Наряд подчеркнул ее изящные формы.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники в свою очередь отметили, что никакие ссадины не могут испортить красоту модели. Шейк осыпали комплиментами. Она открывала показ дизайнера, а это доверяют только лучшим из лучших в своей профессии. «Ну до чего хороша», «Лицо неотразимо», «Наша Ирина всех сразила», «Ну странный макияж конечно, но ее ничто не испортит», — стали писать в Сети.