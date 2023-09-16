«Она достойна супербольшего»: Айза восхитилась Милославской, узнав о браке Петрова

Айза прокомментировала внезапную свадьбу актера Александра Петрова на непубличной девушке после его романа с коллегой по цеху Стасей Милославской.

Блогер и телезвезда призналась, что вначале не поняла всеобщего волнения по поводу женитьбы актера, но затем заинтересовалась и отправилась в Интернет, чтобы оценить бывшую и нынешнюю избранниц Петрова.

«Я загуглила его девушку Стасю и обалдела от того, какая она красивая. Такая утонченная, такая аристократическая внешность! – восхитилась Айза в Telegram. – Не видела ни одного фильма с ее участием, видела только какие-то фильмы Саши Петрова, но я вообще не могу воспринимать его как актера. Он внешне очень неопрятный, неприятный». «В общем, я считаю, что Стася невероятна, и она достойна супербольшего. Ну и жена Петрова красивая, миленькая – только внешне могу судить. Так же и по Стасе могу только внешне судить, но, судя по тому, как ее любит аудитория, она хорошая. В общем, мне нравится Стася, и я надеюсь, что она будет счастлива. Я даже не надеюсь, а уверена, что у нее все будет прекрасно».

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Напомним, 10 сентября Александр Петров внезапно для своих поклонников женился на 22-летней девушке Виктории, с которой, по его словам, познакомился на улице. До этого он с 2020 года встречался с актрисой Стасей Милославской, партнершей по фильму «Стрельцов».