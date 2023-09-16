«С мамой по делам»: Брутян запечатлелась в машине с крохой-сыном Прилучного на руках — уже держит голову сам

Зепюр Брутян давно снимается в кино. В 2022 году она стала женой Павла Прилучного. Пара стала регулярно выходить в свет. Они также обожают путешествовать. Но весной у супругов родился сын Микаэль.

Примечательно, что она стала большую часть времени проводить дома. Артистка встречает мужа, накрыв на стол. Он в свою очередь осыпает ее цветами.