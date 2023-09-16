«С мамой по делам»: Брутян запечатлелась в машине с крохой-сыном Прилучного на руках — уже держит голову сам

Зепюр Брутян давно снимается в кино. В 2022 году она стала женой Павла Прилучного. Пара стала регулярно выходить в свет. Они также обожают путешествовать. Но весной у супругов родился сын Микаэль.
Примечательно, что она стала большую часть времени проводить дома. Артистка встречает мужа, накрыв на стол. Он в свою очередь осыпает ее цветами.
В последнее время Брутян иногда ходить в салоны красоты. Она также любит сопровождать мужа на премьерах новых проектов. В это время за малышом приглядывают бабушки. Но 16 сентября она отправилась по делам. В машине Зепюр запечатлелась с четырехмесячным малышом. Она облачилась его в ползунки. Мальчик уже сам держит голову. А вот его лицо пара продолжает скрывать.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«С мамой по делам», – заявила звезда.
Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит молодая мама. Хоть она недавно жаловалась на бессонные ночи, ей удается держать себя в форме.
«Какая красивая», «Ой, мальчик какой большой уже», «Хороша», «Как быстро растет», «А зачем лицо прятать?», «Такой кринж, лицо прятать», «Настоящая мамочка», — стали писать подписчики.