«С мамой по делам»: Брутян запечатлелась в машине с крохой-сыном Прилучного на руках — уже держит голову сам

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Актриса начала появляться на публике с малышом от Павла Прилучного, но прячет его лицо.

Зепюр Брутян давно снимается в кино. В 2022 году она стала женой Павла Прилучного. Пара стала регулярно выходить в свет. Они также обожают путешествовать. Но весной у супругов родился сын Микаэль.

Примечательно, что она стала большую часть времени проводить дома. Артистка встречает мужа, накрыв на стол. Он в свою очередь осыпает ее цветами. 

В последнее время Брутян иногда ходить в салоны красоты. Она также любит сопровождать мужа на премьерах новых проектов. В это время за малышом приглядывают бабушки. Но 16 сентября она отправилась по делам. В машине Зепюр запечатлелась с четырехмесячным малышом.  Она облачилась его в ползунки. Мальчик уже сам держит голову. А вот его лицо пара продолжает скрывать. 

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«С мамой по делам», – заявила звезда.

Зепюр Брутян с сыном. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, как выглядит молодая мама. Хоть она недавно жаловалась на бессонные ночи, ей удается держать себя в форме.

«Какая красивая», «Ой, мальчик какой большой уже», «Хороша», «Как быстро растет», «А зачем лицо прятать?», «Такой кринж, лицо прятать», «Настоящая мамочка», — стали писать подписчики.

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