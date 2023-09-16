Брухунова поделилась редким фото Петросяна с подросшим сыном: стильная семья

Евгений Петросян уже давно выступает на сцене. Он стал одним из самых известных юмористов в стране. Вот уже несколько лет артист состоит в браке с Татьяна Брухуновой. Пара предпочитает оберегать личную жизнь. Они редко вместе появляются на публике. Также у них растет сын Ваган, которому три года. Обычно жена звезды хвастается своими нарядами и публикует кадры с отдыха. Но 16 сентября она поздравила юмориста.
На этот раз Брухунова опубликовала редкий семейный кадр. Она позировала в платье геометрическим принтом на ступеньках у дома. Именинник был в поло и красных брюках. А рядом разместился их сын, который предстал в принтованном костюме с шортами, соломенной шляпке и сандалиях.
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Татьяна Брухунова и Евгений Петросян с сыном. Фото: соцсети звезды
«У нашего волшебника сегодня день рождения!» – заявила Татьяна.
Поклонники пришли в восторг от фото. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что некоторые попросили больше фото с Ваганом. Также фанаты отметили, что мальчик унаследовал лучшее от родителей. А Петросян поразил своим бодрым видом в 78 лет.