Брухунова поделилась редким фото Петросяна с подросшим сыном: стильная семья

На этот раз Брухунова опубликовала редкий семейный кадр. Она позировала в платье геометрическим принтом на ступеньках у дома. Именинник был в поло и красных брюках. А рядом разместился их сын, который предстал в принтованном костюме с шортами, соломенной шляпке и сандалиях.

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