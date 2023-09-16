Навка в элегантном платье в горошек встретилась с перенесшим ампутацию Костомаровым и его женой: счастливый улыбается

Роман Костомаров в начале 2023 года попал в больницу. Вся страна переживала за спортсмена, который оказался в тяжелой ситуации. Врачи ампутировали ему ступни и кисти рук, чтобы спасти жизни. Летом фигурист проходил реабилитацию и научился стоять, ходить, бегать и прыгать на протезах. Рядом с ним все время находится жена Оксана Домнина, которая одаривает его поддержкой.
А теперь Костомаров решил раскрыть подробности того, что ему довелось пережить. Он согласился пообщаться с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». С ним в студии пришла жена. Телеведущая в платье-футляре черного цвета с белым лифом козырнула своей стройностью. Не менее элегантно выглядела Татьяна Навка, которая пришла поддержать коллегу. Олимпийская чемпионка красовалась в платье в крупный горох с поясом.
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Роман Костомаров с женой, Лера Кудрявцева и Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
Поклонники и друзья не перестают восхищаться мужеством Костомарова. «Вот это да!!! Герой нашего времени», — заявила Ирина Безрукова. «Какой он красивый! Какая улыбка! Дай бог ему силы и мужества... хотя куда уж больше?», «Какая Навка шикарная», «Какой молодец! Сколько силы...После всего пережитого остаётся на позитиве и с улыбкой!» — прокомментировали кадр подписчики.