Навка в элегантном платье в горошек встретилась с перенесшим ампутацию Костомаровым и его женой: счастливый улыбается

А теперь Костомаров решил раскрыть подробности того, что ему довелось пережить. Он согласился пообщаться с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион». С ним в студии пришла жена. Телеведущая в платье-футляре черного цвета с белым лифом козырнула своей стройностью. Не менее элегантно выглядела Татьяна Навка, которая пришла поддержать коллегу. Олимпийская чемпионка красовалась в платье в крупный горох с поясом.

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