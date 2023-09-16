Брутян засняла, как Прилучный проводит вечер с сыновьями от разных жен: Тимофей приехал в гости, Микаэль спит в палатке

На этот раз Прилучный после насыщенных будней провел день дома. К нему в гости приехал сын Тимофей от первого брака с Агатой Муцениеце. Он уже ходит в школу. А вот дочка Мия не появилась дома у папы. Актер вместе со своим старшим наследником смотрел телевизор. Многие отмечают, что мальчик очень похож на своего отца.

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