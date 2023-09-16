Брутян засняла, как Прилучный проводит вечер с сыновьями от разных жен: Тимофей приехал в гости, Микаэль спит в палатке

Павел Прилучный давно стал известным на всю страну актеров. Каждый год он пополняет копилку новыми работами. Также в 2022 году у него наладилась личная жизнь. Артист сыграл свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян. Примечательно, что она вскоре подарила ему сына Микаэля. Возлюбленная звезды «Мажора» успевает воспитывать ребенка, заниматься домашними делами и спортом.
На этот раз Прилучный после насыщенных будней провел день дома. К нему в гости приехал сын Тимофей от первого брака с Агатой Муцениеце. Он уже ходит в школу. А вот дочка Мия не появилась дома у папы. Актер вместе со своим старшим наследником смотрел телевизор. Многие отмечают, что мальчик очень похож на своего отца.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Павел Прилучный с сыном. Фото: соцсети звезды
В этот же вечер Павел уделил внимание младшему сыну. Микаэль засыпал в своей просторной палатке с подушками, матрасом и гирляндами. Актер прилег рядом с ним и с нежностью нянчился. Брутян поделилась трогательными кадрами. Напомним, что крохе всего четыре месяца. Пока супруги предпочитают скрывать лицо малыша.