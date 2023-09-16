«Мы тоже виноваты»: Яна Поплавская высказалась о смерти Вячеслава Гришечкина

Известная актриса Яна Поплавская прокомментировал смерть своего коллеги Вячеслава Гришечкина – звезды сериалов «Марш Турецкого», «Солдаты» и «Счастливы вместе», который скончался 15 сентября в возрасте 61 года.

«Замечательный актер, мне повезло с ним работать, играть в одном спектакле и сниматься в одном фильме. Очень душевный человек, никакой «короны» на голове», - написала Поплавская в Telegram.

«В 2017 году он потерял жену, с которой прожил 25 лет. Чтобы не было так одиноко, Гришечкин завел собаку, взял из приюта. Показывал мне ее фотографии и очень радовался. Потом он снова нашел любовь - Диану Бичарову. Но насколько я знаю, жениться не успел…»

«Людям всегда кажется - у них, у звезд этих такая жизнь, такие деньги, а судьбы складываются порой очень тяжело. Иногда у самого успешного актера за дверью его дома скрываются тяжелейшие проблемы».

«Что бы сейчас ни писали о причинах смерти, мы тоже виноваты в этом. Те, кто работал с Гришечкиным, кто дружил. Не спасли от алкоголя. Человек остался с этой проблемой один на один».