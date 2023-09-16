Супермодель Жизель Бюндхен: «В 43 года чувствую себя намного лучше, чем в 23»

Жизель Бюндхен в 2023 году. Фото: Global Look Press

Женщина уверяет, что 40 лет - это здорово.

Немного про возраст. В новом интервью бразильская супермодель Жизель Бюндхен откровенно призналась, что в свои 43 года «чувствует себя намного лучше, чем в 23».

«Это потрясающе. Я чувствую себя намного лучше. Сорок лет — это здорово», - цитирует знаменитость журнал People.

По словам бывшего «ангела» Victoria's Secret, сегодня она заботится о своем здоровье гораздо больше, чем в молодости.

«Я медитирую каждый день, занимаюсь спортом каждый день, — поделилась Жизель. — Я так благодарна, что у меня есть это тело, что я живу».

«Теперь я знаю, а в свои 20 лет или в подростковом возрасте не знала, я поняла, что мое тело – это мой храм, и я действительно хочу наслаждаться им. Так что для меня движение тела имеет огромное значение».

«Вот почему я просыпаюсь в 5 утра. Вот почему я медитирую более двадцати лет. А когда не делаю этого, то чувствую огромную разницу. Я не употребляла алкоголь более двух лет, и удивительно, насколько я себя чувствую более ясной».

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Напомним, в 2004-2016 годах Бюндхен являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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