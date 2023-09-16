Супермодель Жизель Бюндхен: «В 43 года чувствую себя намного лучше, чем в 23»

Немного про возраст. В новом интервью бразильская супермодель Жизель Бюндхен откровенно призналась, что в свои 43 года «чувствует себя намного лучше, чем в 23».

«Это потрясающе. Я чувствую себя намного лучше. Сорок лет — это здорово», - цитирует знаменитость журнал People.

По словам бывшего «ангела» Victoria's Secret, сегодня она заботится о своем здоровье гораздо больше, чем в молодости.