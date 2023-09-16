Хью Джекман развелся с возрастной женой спустя 27 лет брака

В Голливуде стало на одного завидного холостяка больше. 15 сентября 54-летний Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс объявили о расставании спустя 27 лет брака.

«Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке, — цитирует журнал People заявление пары. — Наш путь теперь изменился, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост». «Наша семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к следующей главе жизни с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни, поскольку наша семья переживает переходный период».

Звездные супруги добавили, что это единственное заявление, и других не будет.

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Напомним, Хью и Деборра-Ли поженились 11 апреля 1996-го, через год после встречи на съемках австралийского сериала «Коррелли». Женщина на 13 лет старше мужчины. Вместе у них двое детей — 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.