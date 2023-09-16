«Просыпаемся, улыбаемся, целуемся»: Клава Кока отметила годовщину отношений с бойфрендом

Певица Клава Кока нашла свою половинку на шоу «Сердце Клавы», премьера которого состоялась этой осенью на «Пятнице!». Артистка выбирала из двух десятков претендентов, которые ради нее проходили разные испытания.

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Проект снимали весной, блондинка определилась с выбором. О романе с парнем, которого пока скрывает, певица рассказала в соцсетях. А накануне они отметили годовщину своих отнношений.

«Седня 3 мес счастья вместе отмечаем. Как быстро летит время», - сообщила звезда.

Клава показала, по какому плану они с бойфрендом отметили это событие. Его, кстати, составил возлюбленный и прислал ей в мессенджере.

«Значит у нас такой план: ﻿﻿Утром просыпаемся, улыбаемся, целуемся, завтракаем ﻿﻿Едем на мой сюрприз ﻿﻿Дальше у нас кино и там кушаем ﻿﻿Потом гуляем/катаемся ﻿﻿Ужин».

Кока демонстрирует чувства, не скрывая их. А вот бойфренда прячет, чтобы подписчики не узнали раньше времени о ее выборе и продолжили смотреть шоу.