Звезда «Дома-2» Либерж вышла на связь из больницы: «Обнаружили новообразование, распад»

35-летняя звезда «Дома-2» Либерж Кпадону вышла на связь из больницы и сообщила тревожные новости. Девушка призналась, что у нее обнаружили новообразование в легких.

«Не люблю ныть и плакать. В общем, у меня в правом легком обнаружили новообразование, распад... наверху. Сейчас сдавала анализы. Что могу сказать… Ничего хорошего», — тревожно сообщила звезда.

Звезду ранее госпитализировали, и сразу в реанимацию из-за проблем с дыханием. Девушка стала задыхаться, теряла сознание, оказалось, что все дело в опухоли.

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Либерж призвала подписчиков следить за своим здоровьем и вовремя делать флюорографию. А также отказаться от вредных привычек.