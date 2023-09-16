Алкоголь, потеря жены, инфаркт: как жил перед смертью актер Вячеслав Гришечкин

Актер Вячеслав Гришечкина скончался в больнице после инфаркта 15 сентября. 61-летний звезда сериала «Солдаты» угодил туда неделю назад, но его самочувствие резко ухудшилось, и сердце не выдержало.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Между тем, оказалось, что Гришечкин лишь год назад вернулся к привычной жизни после смерти в 2017 году своей жены Анны. И по сути всего на 5 лет пережил ее.

В браке пара была четверть века, и когда жена скончалась от онкологии, актер винил себя в ее смерти и впал в тяжелую депрессию. Вячеслав был неравнодушен к алкоголю, и эта вредная привычка отравляла жизнь его половинки – она как могла боролась с зависимостью супруга.

Похоронив жену, Гришечкин стал затворником и из-за переживаний подорвал свое здоровье. А потом выяснилось, что он занимался самолечением сердца. Это не привело к хорошему, после подозрения на инфаркт ему сделали стентирование.

По материалам сайта kp.ru