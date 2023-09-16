Илана из «Уральских пельменей» предъявила пышные прелести в откровенном топе

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева давно претендует на звание блогера, поскольку имеет огромную армию подписчиков и регулярно выходит в онлайн, чтобы пообщаться.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Красавица показывает много личного, а также не забывает про рабочие будни. Ведь фанатам актрисы, а также любителям «пельменей» всегда интересно, как создается шоу.

Накануне Илана сообщила, что проект стартовал в новом сезоне. Начались концерты, а это значит, что поклонников ждет много новых шуток. Сама звезда на сцену выходила в красивом белоснежном наряде с откровенным декольте, подчеркнувшем пышные прелести Иланы.