Умер актер Вячеслав Гришечкин из сериала «Солдаты»

На 62-м году жизни не стало актера Вячеслава Гришечкина, наиболее известного россиянам по сериалу «Солдаты». Звезду госпитализировали неделю назад из-за проблем с сердцем. Но улучшений не последовало, и на днях его самочувствие ухудшилось.

«15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!» - сообщила сайту kp.ru основатель и лидер движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова.

Гришечкин должен был ехать с гастролями в Санкт-Петербург, но здоровье подвело. Он состоял в движении «Артисты воинам России» (при поддержке Минобороны), в рамках которого выступал в военных частях, а также играл на сцене Театра на Юго-Западе, преподавал актерское мастерство.

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