Угодившего в реанимацию Игоря Николаева срочно прооперировали

Композитор Игорь Николаев снова перепугал поклонников. Артист угодил в больницу, где медики, оценив его состояние, перевели звезду в реанимацию. Причина – проблемы с сердцем. Поползли слухи, что Николаева начали готовить к шунтированию.

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Однако, Игорю Николаеву сделали другую операцию, не столь серьезную, но в его состоянии необходимую. Об этом рассказали сайта kp.ru друзья композитора. У 63-летнего маэстро выявили серьезные проблемы с сосудами и сделали стентирование.

«У Игоря такие же проблемы с сердцем, которые были когда-то у Аллы Пугачевой. Ему, как и Пугачевой, установили стенты. Никакой угрозы жизни нет, он на связи с друзьями и семьей», - сообщил источник.

Стентирование – это щадящая операция с доступом к сосудам через прокол. Ее назначают, когда сосуды сужены из-за атеросклеротических бляшек или при нарушении кровотока.