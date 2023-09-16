Время сказок и колыбельных: Прилучный перед сном понянчился с пятимесячным сынишкой

Многодетный отец Павел Прилучный много работает, чтобы обеспечивать своих наследников и молодую жену. Актер пропадает на съемках, но при любой возможности свободное время посвящает семье. У звезды недавно произошли большие перемены в личной жизни – он снова женился и опять стал отцом.

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Малышу Микаэлю от Зепюр Брутян всего 5 месяцев. и звездный папа не может надышаться крохой, стараясь ловить каждое мгновение с ним. И укладывать на ночь сынишку Прилучный тоже старается сам, укладываясь рядышком и напевая ему колыбельные. Один из таких моментов запечатлела счастливая жена актера и показала подписчикам.